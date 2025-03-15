اليابان تشهد أول اعتقال بتهمة تزوير الأوراق النقدية الجديدة

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طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر تحقيق يوم الخميس أن إدارة شرطة العاصمة طوكيو ألقت القبض مؤخرًا على رجل للاشتباه في استخدامه عملة مزيفة من فئة 10000 ين جديدة تم تداولها.

واعترف المشتبه به، ميزوكي سايتو، البالغ من العمر 27 عامًا، والمقيم في حي تايتو بالعاصمة، باستخدام العملة المزيفة. وهذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الشرطة إجراءات إنفاذ ضد استخدام عملة مزيفة من أي من الأوراق النقدية الجديدة التي تم تداولها في يوليو من العام الماضي.

وفقًا للمصادر، يُزعم أن سايتو استخدم عملة مزيفة من فئة 10,000 ين جديدة لدفع 690 ينًا مقابل مشروب وعلبة سجائر في متجر صغير في حي شينجوكو بطوكيو في 10 فبراير/ شباط.

وعثر الضباط على ما لا يقل عن 50 عملة مزيفة من فئتي 10000 و5000 ين جديدتين، بالإضافة إلى طابعة ملونة في منزله. وتعتقد إدارة شرطة مينيابوليس أن المشتبه به قام بتزوير الأوراق النقدية هناك.

وأفادت المصادر أن الأوراق النقدية المزيفة كانت أكثر احمرارًا قليلاً مقارنةً بالأصلية، ولم تكن تحتوي على العلامة المائية في وسطها. كما أن صورة إييتشي شيبوساوا، المرسومة بتقنية الهولوغرام ثلاثية الأبعاد على ورقة 10000 ين الأصلية، تتحرك عند إمالتها، بينما لا تتحرك على الأوراق المزورة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)