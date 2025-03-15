ابتكارات وتقنيات جديدة... معرض أوساكا إكسبو يكشف أسرار صناعة الأغذية اليابانية

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أوساكا - (جيجي برس)-- يُنظر إلى معرض إكسبو العالمي القادم في أوساكا، المدينة المعروفة بلقب ”مطبخ اليابان“، كفرصة لعرض صناعة الطعام اليابانية، بما في ذلك الخدمات المتطورة.

في موقع المعرض، ستفتتح سلسلة مطاعم السوشي ذات السير الناقل، كورا سوشي إنك، متجرًا يتميز بأطول سير ناقل للشركة، يبلغ طوله حوالي 135 مترًا. سيقدم المطعم السوشي إلى جانب أطباق من 70 دولة ومنطقة مشاركة، بما في ذلك ”كوكودا“، وهو طبق فيجي مكون من السمك والخضروات المتبلة بكريمة جوز الهند.

نشأت مطاعم السوشي ذات السير الناقل في أوساكا، وانتشرت إلى أماكن أخرى بعد أن افتتحت إحداها خلال معرض إكسبو العالمي لعام 1970 في المدينة. في المعرض القادم، تأمل كورا سوشي أن ”تنشر إلى العالم نموذج أعمال ولد في اليابان ويستخدم الأحزمة الناقلة“، وفقًا لأحد مسؤولي الشركة.

أما في ساحة الطعام الضخمة، التي تتسع لحوالي 10000 شخص، فستُستخدم الروبوتات في مهام جمع أدوات المائدة والتنظيف، لتقديم رؤية مستقبلية لصناعة الطعام القادرة على التعامل مع نقص العمالة.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)