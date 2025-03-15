معدل توظيف خريجي الجامعات في اليابان يصل إلى 92.6%... ما السر وراء هذه النسبة المرتفعة؟

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر تقرير حكومي يوم الجمعة أن نسبة قياسية بلغت 92.6% من طلاب الجامعات الباحثين عن عمل، والمقرر تخرجهم هذا الشهر في اليابان، قد تلقوا عروض عمل غير رسمية حتى الأول من فبراير.

مع النقص الحاد في القوى العاملة، ارتفعت نسبة الحصول على وظائف بمقدار نقطة مئوية واحدة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى أعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات في عام 2000.

وفقًا للتقرير الصادر عن وزارتي التعليم والعمل، بلغت نسبة التوظيف قبل التخرج بين الطالبات 93.8%، وبين الطلاب 91.6%، بزيادة نقطة واحدة لكلا الفئتين. وعلى مستوى التخصصات، ارتفعت النسبة بين طلاب العلوم بمقدار 1.7 نقطة لتصل إلى 92.4%، بينما ارتفعت بين طلاب العلوم الإنسانية بمقدار 0.9 نقطة لتصل إلى 92.7%.

من بين المناطق الست في اليابان، شهدت خمس مناطق ارتفاعًا في معدلات التوظيف، حيث سجلت منطقة كانتو، التي تضم طوكيو، أعلى نسبة بلغت 95.9% بزيادة 1.4 نقطة. في المقابل، كانت منطقة تشوغوكو-شيكوكو المنطقة الوحيدة التي شهدت تراجعًا في توظيف الخريجين الجدد، حيث انخفضت النسبة بمقدار 1.2 نقطة إلى 88%.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)