اليابان تبيع أكثر من 141 ألف طن من الأرز الاحتياطي في مزاد لتخفيف الأسعار

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الزراعة اليابانية يوم الجمعة أنها اختارت الفائزين في عطاءات لشراء 141,796 طنًا من الأرز المخزن لدى الحكومة في الجولة الأولى من المزاد الذي يهدف إلى كبح الارتفاع الأخير في أسعار الأرز.

بلغ المتوسط المرجح لأسعار الأرز المُزاد عليه 21,217 ين لكل 60 كيلوغرامًا. ومن المتوقع أن يصل الأرز إلى أرفف المتاجر في أقرب وقت بنهاية هذا الشهر.

وقال وزير الزراعة تاكو إيتو في مؤتمر صحفي: ”إذا تم إطلاق هذه الكمية الكبيرة في السوق، فإن توازن العرض والطلب سيتحسن بشكل طبيعي إلى حد ما، وأتوقع أن يوافق المستهلكون على النتيجة“، معربًا عن ثقته في أن أسعار الأرز ستنخفض.

في الوقت نفسه، يتوقع مراقبو الصناعة مزيدًا من الارتفاعات في المستقبل، مشيرين إلى أن بعض تجار الجملة يعرضون حوالي 30,000 ين لكل 60 كيلوغرامًا للحصول على الأرز الذي سيتم إنتاجه في عام 2025.

طرحت الوزارة في الجولة الأولى من المزاد، التي عُقدت من الإثنين إلى الأربعاء، 150,000 طن من إجمالي 210,000 طن من الأرز المحتفظ به كاحتياطي، والذي تخطط لإطلاقه في محاولة لمعالجة النقص في الإمدادات. شارك سبعة مزايدين، وبلغت نسبة العطاءات الناجحة 94.2%.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)