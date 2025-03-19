كيف يساعد «كتيب صحة الأم والطفل» الياباني الأمهات في غزة في مواجهة التحديات الصحية

أخبار اليابان

القدس - (وكالة جيجي برس)-- في ظل الدمار الذي خلفه النزاع العنيف بين إسرائيل وحماس، تعتمد النساء الحوامل والأمهات اللواتي لديهن رُضّع في قطاع غزة على ”كتيب صحة الأم والطفل“ الذي روجت له اليابان، باعتباره مصدرًا حيويًا للمعلومات في ظل إغلاق العديد من المرافق الطبية.

توفر هذه الكتيبات إرشادات مهمة حول رعاية الأطفال، في وقت أصبحت فيه المعلومات الرقمية المتعلقة بالحمل والولادة غير متاحة بسبب النزاع المستمر. وكانت الأراضي الفلسطينية، بما فيها غزة، قد بدأت استخدام نسخ عربية من هذه الكتيبات منذ عام 2008، بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا). ونظرًا لانخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في المنطقة، أُعدّت الكتيبات لتتضمن رسومًا توضيحية تسهّل فهمها.

تساهم جايكا جزئيًا في تكاليف طباعة هذه الكتيبات، والتي تتوفر في المؤسسات الطبية العامة المحلية، إضافة إلى مرافق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات غير الحكومية.

ويرى مكتب جايكا في فلسطين أن هذه الكتيبات أصبحت أداة أساسية لجميع الأمهات الفلسطينيات تقريبًا، حيث يعتمدن عليها بشكل كبير في رعاية أطفالهن وسط الظروف الصعبة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)