رائد الفضاء الياباني أونيشي ينطلق في مهمته الفضائية الثانية

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طوكيو، 15 مارس (جيجي برس) - انطلق رائد الفضاء الياباني تاكويا أونيشي، برفقة ثلاثة زملاء أجانب، إلى الفضاء في مهمته الثانية إلى محطة الفضاء الدولية.

أقلع صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز (سبيس إكس) من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد ظهر يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، معلنًا بدء مهمة سبيس إكس كرو-10 لنقل أربعة رواد فضاء، بما في ذلك أشخاص من الولايات المتحدة وروسيا.

انفصلت المركبة الفضائية عن الصاروخ بعد حوالي 10 دقائق من الإطلاق. ومن المقرر أن تلتحم بمحطة الفضاء الدولية في اليوم التالي.

سيبقى أونيشي، الذي يخوض رحلته الفضائية الأولى منذ عام 2016، في محطة الفضاء الدولية لمدة حوالي نصف عام. وسيتولى منصب قائد محطة الفضاء الدولية في النصف الثاني من مهمته، حيث سيتحمل مسؤولية إدارة العمليات العامة للمحطة وسلامة أفراد الطاقم.

وخلال مهمته، سيقوم أونيشي بتثبيت نظام جديد لإزالة ثاني أكسيد الكربون طورته وكالة استكشاف الفضاء اليابانية على وحدة مختبر كيبو التابعة لمحطة الفضاء الدولية، وإجراء تجارب للتحضير لرحلات استكشاف الفضاء المأهولة في المستقبل.

وسيكون أونيشي ثالث قائد ياباني لمحطة الفضاء الدولية، بعد كويتشي واكاتا (61 عامًا) وأكيهيكو هوشيدي (56 عامًا).





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)