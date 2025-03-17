هل تفكر في مغادرة طوكيو؟ الحكومة اليابانية تعرض دعماً مالياً مغرياً

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طوكيو - (جيجي برس)-- تعتزم الحكومة اليابانية توسيع نطاق المستفيدين من المساعدات المالية المخصصة للأشخاص الذين ينتقلون من طوكيو إلى المناطق الريفية للعمل والعيش، وذلك اعتبارًا من السنة المالية 2025، في خطوة تهدف إلى معالجة نقص العمالة في تلك المناطق.

وفقًا لمصادر مطلعة، سيشمل البرنامج الجديد الأشخاص الذين يعملون في مجالات الزراعة، والطب، والرعاية الاجتماعية، أو الذين يبدؤون مشاريعهم الخاصة، بعد أن كانت هذه المساعدات مقتصرة في السابق على الموظفين في الشركات الإقليمية الصغيرة.

ويستهدف البرنامج الأفراد الذين يقيمون أو يعملون في الأحياء الـ 23 الخاصة بطوكيو وينتقلون إلى مناطق أخرى خارج العاصمة، باستثناء المحافظات المجاورة الثلاث: سايتاما، وشيبا، وكاناغاوا. ويحصل الأفراد الذين ينتقلون بمفردهم على دعم مالي يصل إلى 600 ألف ين (حوالي 4000 دولار)، بينما تُمنح الأسر متعددة الأفراد ما يصل إلى مليون ين(حوالي 6700 دولار)، بالإضافة إلى مليون ين(حوالي 6700 دولار) إضافي لكل طفل دون سن 18 عامًا.

للاستفادة من هذه المساعدات، يُشترط أن يجد المتقدمون وظائف في المناطق الإقليمية عبر مواقع إلكترونية تديرها حكومات المحافظات، أو أن يواصلوا العمل في وظائفهم السابقة عن بُعد بعد انتقالهم. وغالبية الوظائف المتاحة عبر هذه المواقع تتركز في الشركات الصغيرة.

ومن خلال تعديل هذا النظام، تسعى الحكومة إلى توسيع نطاق الدعم ليشمل أيضًا العاملين في الزراعة، وأصحاب المشاريع المستقلة، وأولئك الذين يجدون فرص عمل في المؤسسات متناهية الصغر، وفقًا للمصادر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)