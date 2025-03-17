【فيديو】عبور فوق الطبيعة: اكتشف أطول جسر مشاة معلق في اليابان

أخبار اليابان

في 15 مارس/ آذار، شهدت مدينة إيباراكي بمحافظة أوساكا حفل الافتتاح التجريبي لمنشأة الترفيه المتكاملة ”GRAVITATE OSAKA“، استعدادًا لافتتاحها الرسمي في 17 مارس/ آذار. وتُعد الجاذبية الرئيسية لهذه المنشأة جسر ”GODA BRIDGE“ المعلق، الذي صُمم خصيصًا للمشاة ويمتد بطول 420 مترًا فوق بحيرة سد أمايغاوا، مما يجعله الأطول من نوعه في اليابان.

وعلى الرغم من أن الأحوال الجوية السيئة حالت دون تنفيذ أول تجربة عبور للجسر، إلا أن الحضور تمكنوا من الاستمتاع بعروض شيقة تضمنت أنشطة المغامرة التي ستصبح متاحة قريبًا للزوار. من بين هذه الأنشطة، برزت رياضة القفز بالحبال (البنجي جامب)، حيث قفز المشاركون من ارتفاع 50 مترًا فوق سطح البحيرة، بالإضافة إلى التأرجح بالحبال (البنجي سوينغ)، الذي يجمع بين الإثارة والتأرجح السريع في الهواء، مقدمًا لمحة مشوّقة عمّا ينتظر عشاق المغامرات عند الافتتاح الرسمي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)