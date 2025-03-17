رائد الفضاء الياباني أونيشي يصل إلى محطة الفضاء الدولية

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طوكيو - (جيجي برس)-- وصل رائد الفضاء الياباني تاكويا أونيشي، 49 عامًا، وثلاثة رواد فضاء آخرين إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء كرو دراغون يوم الأحد، معلنين بدء إقامتهم الطويلة الأمد.

بعد حوالي 90 دقيقة من التحام مركبة شركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز (سبيس إكس) بمحطة الفضاء الدولية، تم فتح فتحة الاتصال.

كان أونيشي أول من دخل محطة الفضاء الدولية. عانق طاقم المحطة الذين كانوا في انتظاره، معبرًا عن فرحته بوصولهم.

وقال أونيشي باللغة اليابانية في مراسم أُقيمت لاحقًا: ”تمكنت من العودة إلى محطة الفضاء الدولية بكثير من الطاقة“. وأضاف: ”من الغد، سأعمل بجد على مهام متنوعة، بما في ذلك العلوم في وحدة التجارب اليابانية كيبو“.

أكمل أونيشي رحلته الفضائية الثانية، بعد الأولى في عام 2016. أُطلقت مهمة سبيس إكس كرو-10 من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد ظهر يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)