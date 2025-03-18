قفزة تاريخية... نمو الأجور الشهرية في اليابان يصل إلى ذروته منذ 33 عامًا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت بيانات حكومية يوم الإثنين أن متوسط الأجر الشهري للعمال بدوام كامل في اليابان ارتفع بنسبة 3.8% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 330,400 ين (حوالي 2,200 دولار أمريكي) في عام 2024. هذه الزيادة هي الأكبر منذ عام 1991، وسط زخم متنامٍ لرفع الأجور.

وفقًا للمسح الأساسي لهيكل الأجور التابع لوزارة العمل، يختلف نمو الأجور حسب حجم الشركة، حيث ارتفع بنسبة 5.3% في الشركات الكبرى التي تضم 1000 موظف أو أكثر، و3.8% في الشركات المتوسطة التي تضم من 100 إلى 999 موظفًا، و1.8% في الشركات الصغيرة التي تضم من 10 إلى 99 موظفًا. هذا التفاوت يدفع إلى مراقبة الفجوة في الأجور عن كثب، حيث سيكون تقليصها محور مفاوضات رفع الأجور الربيعية ”شونتو“ لهذا العام.

ارتفع متوسط الأجور بنسبة 3-4% لمعظم الفئات العمرية، لكن النمو كان أبطأ في الفئة العمرية 50-54 عامًا بنسبة 2.5%، و65-69 عامًا بنسبة 2.1%. أما على مستوى القطاعات الصناعية، فقد ارتفع متوسط الأجر بنسبة 9% في قطاع العقارات والتأجير، و7.5% في قطاع الجملة والتجزئة، لكنه سجل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.3% في قطاع التعليم ودعم التعلم.

يأتي هذا النمو في الأجور في ظل جهود اليابان لتعزيز القدرة الشرائية للعاملين ومواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل نتائج مفاوضات رفع الأجور لهذا العام ذات أهمية خاصة في تحديد المسار المستقبلي لسوق العمل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)