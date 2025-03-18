الحكم على ياباني بالسجن 7 سنوات في بيلاروسيا بتهمة التجسس

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس يوم الإثنين أن محكمة في مينسك، عاصمة بيلاروسيا، قد أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات على المواطن الياباني المحتجز ماساتوشي ناكانيشي بتهمة التجسس.

ناكانيشي، وهو في الخمسينيات من عمره، كان يعمل مدرسًا للغة اليابانية في مدينة غوميل بجنوب شرق بيلاروسيا عندما تم اعتقاله في يوليو/تموز من العام الماضي.

وفي سبتمبر/أيلول، بث التلفزيون الحكومي البيلاروسي برنامجًا مدته 15 دقيقة بعنوان ”سقوط ساموراي من طوكيو“، تناول فيه مزاعم التجسس ضده، رغم تحذيرات اليابان من نشر مثل هذه المواد.

بعد ذلك، قدمت وزارة الخارجية البيلاروسية احتجاجًا إلى السفير الياباني في بيلاروسيا هيرويوكي ياماموتو، مشيرة إلى أن أنشطة ناكانيشي أضرت بأمن بيلاروسيا.

تم احتجاز مواطن ياباني آخر في بيلاروسيا، حليفة روسيا، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)