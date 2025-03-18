اليابان تبدأ تشغيل السفن المستشفيات لتعزيز الاستجابة والرعاية الطبية في حالات الكوارث العام القادم!

أخبار اليابان

طوكيو - (وكالة جيجي برس)-- وجه رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، تعليماته لحكومته بتطوير نظام لتشغيل سفن المستشفيات بحلول يناير/ كانون الثاني 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستجابة الطبية في حالات الطوارئ.

وفي نفس اليوم، اعتمدت الحكومة برنامجًا لتشغيل سفن المستشفيات، والتي ستوفر الرعاية الطبية في البحر أثناء الكوارث واسعة النطاق أو تفشي الأوبئة. تأتي هذه الخطوة في إطار التحضير لاحتمال وقوع زلازل كبرى، مثل تلك المتوقعة في حوض نانكاي قبالة الساحل المطل على المحيط الهادئ، أو تحت منطقة طوكيو الحضرية.

وكان ”قانون تعزيز الرعاية الطبية باستخدام السفن“ قد دخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران الماضي، حيث يدعو البرنامج الحالي إلى الاستفادة من سفن القطاع الخاص لنقل المرضى من المناطق المنكوبة، وتقديم الرعاية الطبية في أقرب نقطة ممكنة من مواقع الكوارث.

ولتفعيل هذه الخطة، تعتزم الحكومة إبرام اتفاقيات مع مشغّلي السفن وشركات النقل، إلى جانب التنسيق مع المنظمات الطبية وإجراء تدريبات ميدانية لضمان جاهزية التنفيذ.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)