الأمير الياباني هيساهيتو يتخرج من المدرسة الثانوية

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طوكيو - (جيجي برس)-- حضر الأمير هيساهيتو، ابن ولي العهد الياباني أكيشينو والأميرة كيكو وثالث أبنائهما، مراسم تخرجه من المدرسة الثانوية التابعة لجامعة تسوكوبا في أوتسوكا بطوكيو صباح الثلاثاء.

الأمير البالغ من العمر 18 عامًا، وهو ابن شقيق الإمبراطور ناروهيتو والثاني في ترتيب ولاية العرش، من المقرر أن يلتحق بجامعة تسوكوبا في مدينة تسوكوبا بمحافظة إيباراكي، شمال شرق طوكيو، الشهر المقبل ليدرس في كلية العلوم البيولوجية بكلية العلوم الحياتية والبيئية بالجامعة.

يوم الثلاثاء، وصل الأمير هيساهيتو، مرتديًا بدلة، إلى المدرسة الثانوية حوالي الساعة 8:15 صباحًا.

عندما سأله الصحفيون عن حياته في المدرسة الثانوية، قال الأمير مبتسمًا: ”قضيت ثلاث سنوات مُرضية في الدراسة والمشاركة في الأنشطة اللامنهجية. أنا ممتن جدًا لجميع الأشخاص الذين دعموني، بما في ذلك معلمي وأصدقائي“.

بعد التحاقه بروضة جامعة أوتشانوميزو، ثم المدارس الابتدائية والإعدادية التابعة للجامعة، التحق الأمير هيساهيتو بالمدرسة الثانوية التابعة لجامعة تسوكوبا بموجب اتفاقية الشراكة بين الجامعتين.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)