العقارات في اليابان تشتعل: أعلى معدل ارتفاع في أسعار الأراضي منذ عام 1991!

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- يواصل سوق العقارات في اليابان ارتفاعه المطرد، حيث سجل متوسط سعر الأراضي ارتفاعًا بنسبة 2.7% اعتبارًا من الأول من يناير مقارنة بالعام السابق، وفقًا لما أعلنته وزارة الأراضي اليابانية يوم الثلاثاء. ويعد هذا الارتفاع الأكبر منذ عام 1991، عندما بلغت نسبة الزيادة 11.3% خلال فقاعة أسعار الأصول، مما يعكس انتعاشًا اقتصاديًا معتدلًا وتزايد الطلب على العقارات في مختلف المناطق.

وشهدت أسعار الأراضي السكنية ارتفاعًا بنسبة 2.1%، مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة وظروف مواتية لقروض الإسكان، إلى جانب زيادة الطلب على المنازل، بما في ذلك منازل العطلات في الوجهات السياحية الشهيرة مثل هوكايدو وأوكيناوا. كما ساهمت مشاريع التطوير الحضري وتوسيع شبكات النقل في تعزيز جاذبية المناطق السكنية.

أما الأراضي التجارية، فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 3.9%، بفضل تدفق أعداد متزايدة من السياح إلى اليابان بعد تخفيف قيود السفر، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في قطاع التكنولوجيا، لا سيما إنشاء مصانع أشباه الموصلات ومراكز البيانات. وقد لعب ازدهار قطاع التجزئة والفنادق دورًا بارزًا في تعزيز الطلب على العقارات التجارية، خاصة في المناطق المركزية للمدن الكبرى.

وفي المراكز الحضرية الرئيسة مثل طوكيو وأوساكا وناغويا، واصل متوسط أسعار الأراضي السكنية والتجارية ارتفاعه للعام الرابع على التوالي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)