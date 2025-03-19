مازدا تعتزم خفض الإنفاق على تطوير السيارات الكهربائية

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طوكيو - (جيجي برس)-- قالت شركة مازدا موتور يوم الثلاثاء إنها ستخفض إنفاقها على تطوير المركبات الكهربائية حتى عام 2030 بمقدار 500 مليار ين ليصبح 1.5 تريليون ين من خلال السعي للتطوير المشترك مع شركات أخرى.

كان خطة إنفاق شركة صناعة السيارات اليابانية على المركبات الكهربائية تبلغ 1.5 تريليون ين عندما أُعلن عنها في عام 2022، لكنها زادت لاحقًا إلى 2 تريليون ين بسبب ارتفاع التضخم.

ستقلص مازدا إنفاقها على بطاريات السيارات إلى النصف من أكثر من 750 مليار ين من خلال تطوير المركبات الكهربائية لأسواق تشمل جنوب شرق آسيا بالتعاون مع شريكتها الصينية في المشروع المشترك، مجموعة تشانجان للسيارات.

كما ستعزز الشركة التطوير المشترك لتكنولوجيا القيادة المتقدمة مع شركة تويوتا موتور وشركة دينسو اليابانية لتصنيع قطع غيار السيارات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)