الرئيس البرازيلي يأمل في شراكة مع اليابان لمواجهة أزمة المناخ

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برازيليا - (جيجي برس)-- أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم الثلاثاء، عن تطلعه للتعاون مع اليابان في مواجهة تغير المناخ، خاصة مع استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر الأطراف الثلاثين للمناخ في وقت لاحق من هذا العام.

وخلال لقائه بالصحفيين اليابانيين في القصر الرئاسي في برازيليا، أشار لولا إلى أن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تتمتع به اليابان يمكن أن يسهم في إيجاد حلول للتحديات البيئية. ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP30) في مدينة بيليم، الواقعة قرب مصب نهر الأمازون شمال البرازيل، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويتزامن هذا العام مع الذكرى الـ 130 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والبرازيل، حيث يخطط لولا للقيام بزيارة دولة إلى اليابان تستمر أربعة أيام، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل.

وفي سياق العلاقات الاقتصادية، أشار الرئيس البرازيلي إلى أن حجم التجارة بين البلدين لا يزال محدودًا، حيث لا تتجاوز قيمته السنوية 12 مليار دولار، أي أقل من 10% من حجم تجارة البرازيل مع الصين. ودعا لولا إلى تعزيز التبادل التجاري، مشددًا على ضرورة توسيع الواردات اليابانية، بما في ذلك رفع الحظر الفعلي المفروض على لحوم البقر البرازيلية في السوق اليابانية.

كما انتقد لولا السياسات الدبلوماسية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيرًا إلى خططه لاستعادة السيطرة على قناة بنما. ووصف قرار ترامب في أول يوم له بمنصبه في يناير/ كانون الثاني بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ بأنه كان ”خطيرًا للغاية على كوكب الأرض“، لما يمثله من تراجع في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)