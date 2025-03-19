تساقط كثيف للثلوج في اليابان... هل التغير المناخي هو السبب الخفي؟

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طوكيو - (جيجي برس)-- وجد الباحثون أن الاحتباس الحراري ساعد في جلب تساقط ثلوج غزير بشكل استثنائي إلى منطقة توكاتشي في هوكايدو، أقصى شمال اليابان، والمناطق الواسعة على طول ساحل بحر اليابان في أوائل فبراير/ شباط.

وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، شهدت مدينة أوبيهيرو في المنطقة تساقط 120 سنتيمترًا من الثلج خلال 12 ساعة حتى الساعة 9 صباحًا في 4 فبراير/ شباط، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا لمدة 12 ساعة في البلاد. تسبب الثلج الغزير في نظام ضغط منخفض جاء من منطقة ذات درجة حرارة بحرية عالية قبالة ساحل سانريكو في منطقة توهوكو الشمالية الشرقية.

قال الباحثون من معهد الأرصاد الجوية، وجامعة طوكيو، وجامعة كيوتو يوم الثلاثاء إن محاكاة حاسوبية أظهرت أن تراكم الثلوج في منطقة توكاتشي خلال 24 ساعة بين 3 و4 فبراير كان أكثر بحوالي 5% من الكمية المحسوبة باستثناء تأثير الاحتباس الحراري، مثل ارتفاع درجات الحرارة بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

خلال ساعات الذروة، بين الساعة 11 مساءً في 3 فبراير و5 صباحًا في اليوم التالي، تجاوز تراكم الثلوج المستوى المفترض غير المتأثر بحوالي 10%، حسبما أشاروا.

كما وجد فريق الدراسة المشترك أن في مناطق ساحل بحر اليابان في مناطق توهوكو وهوكوريكو، التي شهدت كل منها ما لا يقل عن 10 ملم من الأمطار بين 3 و9 فبراير/ شباط، تجاوز متوسط تساقط الثلوج في فترة السبعة أيام المستوى غير المتأثر بحوالي 6%.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)