اليابان تطرح دفعة جديدة من احتياطي مخزون الأرز في مزاد مرتقب الأسبوع المقبل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الزراعة اليابانية يوم الأربعاء أنها ستعقد مزادًا لبيع حوالي 70 ألف طن من الأرز المخزن لدى الحكومة على مدى ثلاثة أيام ابتداءً من 26 مارس. يأتي هذا القرار ضمن خطة الحكومة لإطلاق 210 آلاف طن من الأرز الاحتياطي، بهدف تخفيف اختناقات التوزيع والسيطرة على الارتفاع المتزايد في أسعار الغذاء الأساسي.

في الجولة الأولى من المناقصة، التي أُجريت بين 10 و12 مارس/ آذار، تم طرح 150 ألف طن، حيث جذبت العروض الناجحة حوالي 140 ألف طن، أي ما يقارب 94% من الكمية المعروضة. ومن المقرر أن يتم طرح الـ 70 ألف طن المتبقية في الجولة الثانية المقبلة من المزاد.

تشمل أنواع الأرز التي ستُطرح في المزاد هاينوكي من محافظة ياماغاتا، وتينوتسوبو من محافظة فوكوشيما، وكوشيهيكاري من محافظة نييغاتا. ومن المتوقع أن يبدأ توزيع الأرز على المتاجر بعد نقله إلى مشغلي الخدمات اللوجستية اعتبارًا من منتصف أبريل/ نيسان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)