رسميا.. اليابان أول منتخب يتأهل لكأس العالم 2026

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- حجزت اليابان مقعدها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 يوم الخميس، مؤكدة مشاركتها في البطولة للمرة الثامنة على التوالي منذ ظهورها الأول عام 1998.

وجاء تأهل المنتخب الياباني بعد فوزه على البحرين بنتيجة 2-0 في الجولة النهائية من التصفيات الآسيوية، ليصبح بذلك أول منتخب غير مستضيف يضمن التأهل للبطولة الموسعة التي ستضم 48 فريقًا، والمقرر إقامتها بشكل مشترك في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويواصل ”الساموراي الأزرق“ حضوره المنتظم في العرس الكروي العالمي، حيث شهدت آخر مشاركة له في مونديال قطر 2022 تألقًا ملحوظًا بوصوله إلى دور الـ 16، بعدما حقق انتصارات تاريخية على منتخبي ألمانيا وإسبانيا في دور المجموعات، قبل أن يودّع البطولة أمام كرواتيا بركلات الترجيح.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)