ابتداءً من الشهر القادم... الشرطة اليابانية تعتمد زياً موحداً بلا تنانير

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية يوم الجمعة أنها ستلغي رسميًا التنانير من زي ضابطات الشرطة المجتمعية في نقطة الشرطة ومواقع أخرى، اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك في إطار مراجعة تهدف إلى تحسين راحة الضابطات وكفاءتهن أثناء أداء مهامهن.

جاء هذا القرار استجابةً لتفضيل الغالبية العظمى من الضابطات ارتداء السراويل، التي توفر حرية حركة أكبر عند التعامل مع الحوادث الأمنية أو مطاردة المشتبه بهم. في السابق، كانت التنانير جزءًا من الزي الرسمي، لا سيما عندما كانت مهام الضابطات تتركز بشكل أساسي على الإشراف على المخالفات المرورية. لكن مع تزايد أعداد النساء العاملات في نقاط الشرطة، حيث يُطلب منهن التنقل بسرعة ومباشرة عمليات التوقيف، بات من الضروري اعتماد زي عملي أكثر ملاءمة.

إلى جانب إلغاء التنانير، تعتزم الوكالة إدخال قمصان بولو بتهوية عالية ضمن الزي الصيفي، مما يساعد الضباط على التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة في الصيف الياباني الحار والرطب. كما ستعمل الوكالة على توحيد أحجام شارات الرتب، التي كانت تختلف سابقًا بين الرجال والنساء، في خطوة تهدف إلى تعزيز المساواة في المظهر الرسمي وتعكس بيئة عمل أكثر عدالة داخل قوات الشرطة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)