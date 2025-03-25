استطلاع يكشف: تناول الطعام مع الآخرين مفتاح للسعادة!

بقلم أدريانا راينيكي

واشنطن - (جيجي برس)-- كشفت أبحاث جديدة عن وجود علاقة قوية وإيجابية بين مشاركة الوجبات والشعور الشخصي بالسعادة.

وفقًا لتقرير السعادة العالمي لعام 2025 الذي نُشر مؤخرًا، كلما قلّت الوجبات التي يتناولها الفرد بمفرده، زاد شعوره بالسعادة.

أُجري الاستطلاع من قبل شركة التحليلات الأمريكية ”غالوب إنك“ وشركة تصنيع الأغذية اليابانية ”أجينوموتو كو“ في 142 دولة ومنطقة بين عامي 2022 و2023.

وبعد التحكم في أشكال التفاعل الاجتماعي الأخرى، وجد الاستطلاع أن الأشخاص الذين تناولوا جميع وجباتهم الأسبوعية بمفردهم قيّموا سعادتهم بمتوسط 4.9 على مقياس من 10 نقاط.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)