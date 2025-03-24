بشائر الربيع: أزهار الساكورا تتفتح مبكرًا في كوتشي وكوماموتو

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كوتشي/كوماموتو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن أشجار الكرز ”الساكورا“ من نوع ”سومي-يوشينو“ التي تراقبها الوكالة قد أزهرت يوم الأحد في مدينة كوتشي غرب اليابان ومدينة كوماموتو جنوب غرب اليابان، مسجلة بذلك أبكر تفتح لهذا الربيع في البلاد.

بالمقارنة مع العام الماضي، كان تاريخ التفتح هو نفسه في كوتشي، بينما كان أبكر بثلاثة أيام في كوماموتو.

بفضل تغطية الضغط الجوي العالي، كان الطقس مشمسًا في شرق وغرب اليابان يوم الأحد، وسجلت العديد من الأماكن درجات حرارة بلغت 25 درجة مئوية أو أكثر، بما في ذلك مدينة هيوغا في محافظة ميازاكي جنوب غرب اليابان، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 28.3 درجة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)