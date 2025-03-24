أوساكا تفتح أبواب المستقبل: الكشف عن جناح الرعاية الصحية الثوري!

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أوساكا - (جيجي برس)-- أُقيمت يوم الأحد مراسم معاينة مسبقة لـ”جناح الرعاية الصحية في أوساكا“، الذي ستديره محافظة أوساكا ومدينة أوساكا في معرض إكسبو 2025 العالمي، والذي يبدأ الشهر المقبل في مدينة أوساكا غرب اليابان.

داخل الجناح، تم عرض ورقة خلايا عضلة القلب باستخدام تقنية الخلايا الجذعية المُحفزة متعددة القدرات (iPS)، بالإضافة إلى منطقة تجربة تفاعلية يتم فيها إنشاء شخصيات افتراضية (أفاتار) بناءً على بيانات صحة الزوار، وذلك لعرضها للصحافة.

كما تم الكشف عن نسخة متطورة من ”آلة غسيل الإنسان“ التي لفتت الانتباه في معرض أوساكا إكسبو قبل 55 عامًا، وقام حاكم أوساكا هيروفومي يوشيمورا بتجربتها بنفسه.

موضوع الجناح هو ”REBORN“، وهو يعني تجسد الناس من جديد. يتميز الجزء الخارجي للجناح بصورة تشبه عش الطيور، ويوجد بداخل المبنى ثلاثة أعمدة تحاكي هيكل الحمض النووي (DNA). ستُعرض تقنيات متعلقة بالحياة والصحة، مما يتيح للزوار تجربة المستقبل.

كانت ”آلة غسيل الإنسان“ قبل 55 عامًا قد تصدرت العناوين حيث كانت تغسل وتجفف جسم المستخدم تلقائيًا داخل كبسولة. النسخة المتطورة التي كُشف عنها يوم الأحد مصممة لتغسل ليس فقط الجسم ولكن أيضًا العقل، من خلال تشغيل فيديو وموسيقى تتناسب مع الحالة العقلية والجسدية بناءً على مستشعر يكتشف معدل ضربات قلب المستخدم.

بعد تجربته للنسخة الحديثة من ”آلة غسيل الإنسان“، علّق محافظ أوساكا، هيروفومي يوشيمورا، مبتسمًا: ”شعرت بالراحة وتمكنت من الاسترخاء. من المثير رؤية كيف يمكن للتكنولوجيا تحسين ليس فقط حياتنا الجسدية، ولكن أيضًا رفاهيتنا العقلية“.

مع انطلاق إكسبو 2025، يهدف جناح الرعاية الصحية إلى تقديم لمحة عن مستقبل حيث تندمج التكنولوجيا والطب لخلق بيئة تعزز حياة الإنسان على جميع المستويات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)