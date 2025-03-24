【فيديو】تفتح أزهار الساكورا يعلن قدوم الربيع في اليابان

أخبار اليابان

أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن أشجار الكرز ”الساكورا“ من نوع ”سومي-يوشينو“، التي تخضع لمراقبتها الدقيقة، قد بدأت بالإزهار يوم الأحد في مدينتي كوتشي الواقعة غرب اليابان وكوماموتو في جنوب غرب البلاد، لتسجل بذلك أبكر موعد لتفتح أزهار الساكورا خلال ربيع هذا العام. وتُعد هذه الظاهرة حدثًا موسميًا بارزًا يترقبه اليابانيون سنويًا، حيث تُشكل أزهار الكرز رمزًا ثقافيًا عميقًا يجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.

وبمقارنة هذا الموسم مع العام السابق، لاحظت الوكالة أن تاريخ الإزهار في كوتشي ظل مطابقًا لما كان عليه في 2024، في حين شهدت كوماموتو تفتحًا مبكرًا بثلاثة أيام عن الموعد المسجل العام الماضي. ويُعزى هذا الاختلاف إلى التقلبات المناخية التي شهدتها المنطقة، حيث ساهمت درجات الحرارة المعتدلة خلال الشتاء في تسريع دورة نمو الأشجار. ومن المتوقع أن يتبع ذلك إزهار أشجار الساكورا في مناطق أخرى مثل طوكيو وكيوتو خلال الأسابيع القادمة، مما يعزز من جمال الطبيعة اليابانية في هذا الفصل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)