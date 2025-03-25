طوكيو تتزين بالوردي: أزهار الساكورا تبدأ في التفتح!

أخبار اليابان

طوكيو - (وكالة جيجي برس)-- أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية يوم الإثنين أن أزهار الساكورا قد بدأت تتفتح في طوكيو لهذا الموسم، إيذانًا بقدوم الربيع في العاصمة اليابانية.

ووفقًا للوكالة، فقد لوحظت أولى البراعم المتفتحة على شجرة كرز سومي-يوشينو القياسية، الواقعة داخل ضريح ياسوكوني في منطقة تشييودا، وهي الشجرة المستخدمة رسميًا للإعلان عن بدء موسم الإزهار في المدينة.

جاء توقيت التفتح هذا العام متوافقًا مع المتوسط السنوي، لكنه كان أبكر بخمسة أيام مقارنة بالعام الماضي. ومن المتوقع أن تصل أشجار الكرز في طوكيو إلى ذروة تفتحها خلال أسبوع تقريبًا، ما سيجذب السكان والزوار إلى الحدائق والمواقع الشهيرة للاستمتاع بمنظر الساكورا الخلاب.

وكانت مدينتا كوتشي في الغرب وكوماموتو في الجنوب الغربي أول مدينتين في البلاد تشهدان تفتح الأزهار هذا الموسم يوم الأحد، تلتها مدن ناغاساكي وميازاكي وكاغوشيما في جنوب اليابان يوم الإثنين.

ويُعزى التفتح المبكر للأزهار في مختلف المناطق إلى الطقس الدافئ الذي ساد منذ منتصف مارس/آذار، مما سرّع من ازدهار الساكورا في جميع أنحاء اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)