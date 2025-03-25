【فيديو】وداعًا للطرق التقليدية! اليابان تطور آلة لغسل البشر بلمسة تقنية مذهلة

أُقيمت يوم الأحد الموافق 23 مارس/ آذار 2025 مراسم المعاينة المسبقة لـ”جناح الرعاية الصحية في أوساكا“، الذي تشرف على إدارته محافظة أوساكا بالتعاون مع مدينة أوساكا ضمن فعاليات معرض إكسبو 2025 العالمي. ومن المقرر أن ينطلق المعرض الشهر المقبل في مدينة أوساكا، غرب اليابان، ليسلط الضوء على أحدث الابتكارات في مجالات الصحة والتكنولوجيا.

داخل الجناح، تم استعراض تقنيات طبية متطورة، منها عرض ورقة خلايا عضلة القلب التي تم تطويرها باستخدام الخلايا الجذعية المُحفزة متعددة القدرات (iPS)، وهي تقنية رائدة تُظهر إمكانات الطب التجديدي. كما تضمن الجناح منطقة تفاعلية مبتكرة تتيح للزوار إنشاء شخصيات افتراضية (أفاتار) تعكس بيانات صحتهم الشخصية، مما قدم تجربة فريدة للصحافة الحاضرة خلال المعاينة.

وفي حدث بارز، كشف الجناح عن النسخة المطورة من ”آلة غسيل الإنسان“، وهي ابتكار أثار ضجة كبيرة في معرض أوساكا إكسبو قبل 55 عامًا، عام 1970، عندما قدمت حلاً آليًا لغسل وتجفيف جسم المستخدم داخل كبسولة. وقد خضع محافظ أوساكا، هيروفومي يوشيمورا، لتجربة النسخة الحديثة بنفسه، ليبرز تطور هذا الاختراع اللافت. النسخة الجديدة لا تكتفي بتنظيف الجسم فحسب، بل تهدف إلى تهدئة العقل أيضًا، حيث تعتمد على مستشعرات تكتشف معدل ضربات القلب لتشغيل مقاطع فيديو وموسيقى مخصصة تتناسب مع الحالة النفسية والجسدية للمستخدم.

يحمل الجناح شعار ”REBORN“، وهو مفهوم يرمز إلى إعادة تجسيد الإنسان وتجديده، سواء جسديًا أو عقليًا. ويتميز تصميمه الخارجي بشكل فني يشبه عش الطيور، بينما يحتوي الجزء الداخلي على ثلاثة أعمدة رمزية مستوحاة من هيكل الحمض النووي (DNA)، مما يعكس التركيز على الابتكارات المتعلقة بالحياة والصحة. ومن خلال هذه العناصر، يتيح الجناح للزوار استشراف مستقبل يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية.

وعقب تجربته للآلة المطورة، عبّر المحافظ يوشيمورا عن انطباعاته مبتسمًا قائلاً: ”شعرت بالراحة والاسترخاء التام. إنه لأمر مدهش أن نرى كيف يمكن للتكنولوجيا أن تتجاوز تحسين الجوانب الجسدية لتشمل تعزيز الرفاهية العقلية أيضًا“. وأضاف أن هذا الابتكار يمثل خطوة نحو مستقبل أكثر تكاملاً للعناية بالإنسان.

مع اقتراب انطلاق معرض إكسبو 2025، يطمح جناح الرعاية الصحية في أوساكا إلى تقديم رؤية ملهمة لمستقبل الطب والتكنولوجيا، حيث يتكاملان لخلق بيئة تدعم حياة أفضل للبشر على المستويين الجسدي والنفسي، مما يجعله وجهة رئيسية للزوار من مختلف أنحاء العالم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)