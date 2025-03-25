محكمة يابانية تقضي بعدم دستورية رفض زواج المثليين

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أوساكا - (جيجي برس)-- قضت محكمة أوساكا العليا يوم الثلاثاء بأن الأحكام القانونية التي لا تسمح بزواج المثليين تُعتبر غير دستورية، لتنقض بذلك حكمًا صادرًا عن محكمة أدنى درجة.

كان هذا الحكم هو الخامس الصادر عن محكمة عليا في ست دعاوى تعويضات بدأت في 5 محاكم محلية في اليابان. وجاء بعد أحكام مماثلة أصدرتها محاكم سابورو وطوكيو وفوكوكا وناغويا العليا.

في عام 2022، قضت محكمة أوساكا المحلية بأن الأحكام الواردة في القانون المدني وقانون السجل العائلي المعني لم تُعتبر غير دستورية.

يوم الثلاثاء، قالت القاضية الرئيسية كوميكو هوندا في محكمة أوساكا العليا إن هذه الأحكام ”تقوض كرامة الأفراد بشكل خطير وتُعد غير معقولة“.

وفي الوقت نفسه، رفضت المحكمة طلب التعويض من الدولة في الدعوى، وهي واحدة من 6 دعاوى رفعها 3 أزواج من نفس الجنس في محافظة آيتشي الوسطى ومحافظتي كيوتو وكاغاوا الغربيتين، للمطالبة بتعويض قدره مليون ين من الحكومة لكل مدعٍ.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)