جرس إنذار: ارتفاع قياسي في حالات إساءة معاملة الأطفال في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء عن ارتفاع ملحوظ في عدد حالات إساءة معاملة الأطفال التي تعاملت معها مراكز استشارات الأطفال عبر البلاد خلال السنة المالية 2023، حيث سجلت زيادة قدرها 10,666 حالة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 225,509 حالات.

وأظهرت البيانات أن الإساءة النفسية تصدرت قائمة أنواع الإساءة، حيث ارتفع عددها بمقدار 6834 حالة ليصل إلى 134,948 حالة، تمثل حوالي 60% من إجمالي الحالات المسجلة. وشكّل الأطفال الذين يتعرضون لمشاهد العنف المنزلي نحو 60% من هذه الحالات، مما يبرز تأثير النزاعات الأسرية على الأطفال كأحد أبرز أشكال الإساءة النفسية.

في الوقت نفسه، سجلت حالات الإساءة البدنية زيادة بمقدار 2159 حالة، لتبلغ 51,623 حالة، بينما ارتفع عدد حالات الإهمال بمقدار 1593 حالة ليصل إلى 36,465 حالة. أما حالات الإساءة الجنسية فقد شهدت زيادة طفيفة بمقدار 80 حالة، لتصل إلى 2473 حالة، وهي لا تزال تشكل النسبة الأقل بين أنواع الإساءة المختلفة.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، احتلت طوكيو المرتبة الأولى بتسجيلها 19,488 حالة إساءة للأطفال، تلتها أوساكا بـ 15,140 حالة، ثم سايتاما بـ 14,351 حالة، مما يعكس تركز الحالات في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الشرطة كانت المصدر الأبرز للإبلاغ عن هذه الحالات، حيث شكلت نسبة 51.7% من إجمالي التقارير، مما يدل على دورها الفعال في رصد حالات الإساءة. في المقابل، ساهمت تقارير الجيران والمعارف بنسبة 9.8%، بينما جاءت 8.5% من التقارير من أفراد العائلات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)