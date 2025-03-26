مدينة كيوتو اليابانية ترفع ضريبة الفنادق لمواجهة ضغط السياحة المفرطة

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كيوتو - (جيجي برس)-- أقرت جمعية مدينة كيوتو، الواقعة غرب اليابان، يوم الثلاثاء بأغلبية الأصوات مرسومًا جديدًا يرفع الحد الأقصى لضريبة الإقامة إلى 10,000 ين لكل ضيف عن كل ليلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز إيرادات المدينة التي تُعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية في البلاد. وبحسب وزارة الشؤون الداخلية، سيصبح هذا المبلغ الأعلى بين جميع المناطق اليابانية التي تعتمد نظام الضريبة الثابتة على الإقامة. ومن المقرر أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ في مارس 2026، بعد الحصول على موافقة وزير الشؤون الداخلية.

حاليًا، تفرض كيوتو ضريبة إقامة تتراوح بين 200 ين و1,000 ين لكل ليلة لكل ضيف، وفقًا لتكلفة الإقامة الفندقية. وبموجب المرسوم الجديد، ستُحدد الضريبة كالتالي: 200 ين للإقامات التي تقل تكلفتها عن 6,000 ين، و400 ين لتلك التي تتراوح بين 6,000 ين وأقل من 20,000 ين، و1,000 ين للإقامات بين 20,000 ين وأقل من 50,000 ين، و4,000 ين للإقامات بين 50,000 ين وأقل من 100,000 ين، في حين ستصل الضريبة إلى 10,000 ين للإقامات التي تبلغ تكلفتها 100,000 ين أو أكثر.

وسجلت المدينة في السنة المالية 2023 إيرادات ضريبية من الإقامة بلغت نحو 5.2 مليار ين، مدفوعة بارتفاع عدد السياح الذين يزورون معالمها التاريخية مثل المعابد والأضرحة. وتتوقع كيوتو أن يؤدي رفع الحد الأقصى للضريبة إلى زيادة كبيرة في الإيرادات، لتصل إلى حوالي 12.6 مليار ين سنويًا، مما سيعزز قدرتها على تمويل مشاريع الحفاظ على التراث الثقافي وتحسين البنية التحتية السياحية.

ويأتي هذا القرار في ظل تزايد أعداد الزوار بعد الانتعاش السياحي الذي شهدته اليابان عقب تخفيف قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا، حيث تسعى كيوتو إلى تحقيق توازن بين استدامة مواردها المالية والحفاظ على جاذبيتها كوجهة عالمية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)