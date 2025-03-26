الكتب المدرسية في المدارس الثانوية اليابانية تعتمد رموز الاستجابة السريعة لتعزيز التعلم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أُعلن يوم الثلاثاء أن معظم الكتب المدرسية المخصصة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في اليابان، والتي ستُستخدم ابتداءً من السنة المالية 2026، ستتضمن رموز استجابة سريعة (QR Codes) تربط الطلاب بمواقع إلكترونية تقدم مواد تعليمية مرئية ومسموعة تفاعلية. ويأتي هذا التطور كجزء من جهود وزارة التعليم اليابانية لدمج التكنولوجيا الرقمية في العملية التعليمية، مواكبةً للتغيرات السريعة في عصر الرقمنة.

وفي اليوم ذاته، أعلنت الوزارة أن 253 كتابًا مدرسيًا في 13 مادة دراسية قد اجتازت المرحلة الثانية من الاختبارات، وفقًا للمبادئ التوجيهية الحالية للمناهج الدراسية. وتشمل هذه الكتب محتوى مُحدثًا يعكس التقدم التكنولوجي، حيث أُضيفت مواضيع جديدة مثل أخلاقيات المعلومات والذكاء الاصطناعي التوليدي، بهدف تسليح الطلاب بالمعرفة اللازمة للتعامل مع التحديات الرقمية المعاصرة.

وسجل متوسط عدد صفحات الكتب المدرسية في 11 مادة دراسية رئيسية، مثل اللغة اليابانية والرياضيات والعلوم، 321 صفحة، بزيادة طفيفة مقارنة بمتوسط الفرز السابق في عام 2021، مما يعكس إضافة محتوى إضافي لتلبية متطلبات المناهج المحدثة.

وفي سياق القضايا الإقليمية، أكدت الوزارة أن جميع كتب الجغرافيا والتاريخ والتربية المدنية ستتناول الأراضي المتنازع عليها، بما في ذلك الأقاليم الشمالية التي تسيطر عليها روسيا فعليًا، وجزيرة تاكيشيما في بحر اليابان التي تديرها كوريا الجنوبية، وجزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان وتطالب بها الصين. ويأتي هذا النهج لتعزيز وعي الطلاب بالسيادة الوطنية والتاريخ المرتبط بهذه المناطق، وفقًا لسياسة الحكومة اليابانية.

ويمثل إدراج رموز الاستجابة السريعة نقلة نوعية في التعليم الياباني، حيث ستتيح للطلاب الوصول إلى فيديوهات تعليمية، وتسجيلات صوتية، ومحاكاة تفاعلية تعزز فهمهم للمواد الدراسية، مما يعكس التزام اليابان بتطوير نظام تعليمي حديث يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)