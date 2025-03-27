من الفضاء إلى أرض الفن: نقل صخرة المريخ من طوكيو إلى معرض أوساكا إكسبو

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طوكيو - (جيجي برس)-- تم نقل إحدى أكبر صخور المريخ في العالم، والتي من المقرر أن تُعرض في معرض أوساكا إكسبو 2025 في غرب اليابان، من المعهد الوطني لأبحاث القطبية في طوكيو يوم الأربعاء لنقلها إلى موقع الحدث.

سيتم عرض صخرة المريخ في جناح اليابان الحكومي في المعرض، والذي من المقرر أن يبدأ منتصف أبريل/ نيسان في جزيرة يوميشيما الاصطناعية في خليج أوساكا. ستصل الصخرة إلى موقع المعرض صباح الخميس.

تم اكتشاف الصخرة بواسطة بعثة أبحاث القطب الجنوبي اليابانية في عام 2000، ويبلغ عرضها 29 سنتيمترًا، وطولها 16 سنتيمترًا، وارتفاعها 17.5 سنتيمترًا. تُعتبر الصخرة ذات أهمية علمية لأنها تحتوي على معدن يشير إلى أن المريخ كان يحتوي على الماء في الماضي.

في جناح اليابان، سيتم عرض الصخرة بأكملها في علبة يمكنها الحفاظ على درجة الحرارة والرطوبة عند مستويات معينة. كما سيتم إعداد قسم يسمح للناس بلمس قطعة من الصخرة.

قال هيروياسو كوماغاي، المتحدث باسم المعهد الوطني لأبحاث القطبية: ”نأمل أن يكون هذا (المعرض) فرصة للكثير من الناس للتفكير في الكون والأرض“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)