سابقة هندسية في اليابان: بناء محطة قطار باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد!

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واكاياما - (جيجي برس)-- في خطوة ثورية تُعيد تعريف مستقبل البناء، نجحت شركة سكك حديد غرب اليابان (جي آر ويست) يوم الأربعاء في تشييد مبنى محطة قطار باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في مدينة أريدا بمحافظة واكاياما.

يقع المبنى في محطة هاتسوشيما على خط كيسي، ويبلغ ارتفاعه 2.6 متر، بمساحة متواضعة تبلغ 10 أمتار مربعة. تم تصنيع أجزائه الأربعة، بما في ذلك السقف والجدران، بواسطة شركة ”سيرينديكس“ اليابانية الرائدة في مجال الإسكان، باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد أنتجت قوالب من الملاط. ثم عُززت الأجزاء بحديد التسليح وصُبّت بالخرسانة المسلحة، ليصبح المبنى جاهزًا لمواجهة الزلازل بنفس قوة المنازل الخرسانية التقليدية، كما أكدت جي آر ويست.

ما يجعل هذا المشروع مذهلاً حقًا هو سرعته الفائقة: تم تجميع المحطة في غضون ست ساعات فقط، بين آخر قطار ليلي وأول قطار صباحي، ليستيقظ سكان أريدا على محطة جديدة كليًا دون أي تعطل في الخدمة! التصميم الخارجي يعكس روح المنطقة، حيث زُينت الجدران بنقوش بارزة للبرتقال الميكان والسمك الشريطي – رمزا أريدا الشهيرين – مما يجعل المحطة ليست مجرد بناء عملي، بل قطعة فنية تتفاعل مع هوية المكان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)