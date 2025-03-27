مخزون الحكومة من الأرز قريبًا في الأسواق اليابانية

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طوكيو - (جيجي برس)-- بدأت التعاونيات الزراعية والاستهلاكية الكبرى في اليابان بشحن الأرز الذي طرحته الحكومة في محاولة لكبح ارتفاع الأسعار.

وأعلن مسؤول في اتحاد التعاونيات الاستهلاكية اليابانية (JCCU)، يوم الأربعاء، أن الأرز الذي تم طرحه من المخزونات الحكومية سيكون متاحًا في المتاجر بحلول نهاية هذا الشهر.

وقد بدأت شركة Zen-Noh Pearl Rice، التابعة لـ الاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية (Zen-Noh)، بالفعل عمليات الشحن.

ووفقًا للخطة، سيقوم اتحاد التعاونيات الاستهلاكية اليابانية بتوزيع الأرز المخزن على عشر تعاونيات استهلاكية في منطقتي طوكيو وأوساكا، بأسعار متوقعة تقل عن 4000 ين لكل 5 كيلوغرامات، وهي أسعار أدنى من المستويات الحالية. ومع ذلك، لا تعتزم المجموعة تصنيف الإمدادات الجديدة تحت مسمى ”الأرز المخزن“.

من جانبها، بدأت Zen-Noh Pearl Rice بالفعل في شحن الأرز المخزن لبعض العملاء في منطقة طوكيو الأسبوع الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)