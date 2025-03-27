كارثة بيئية في اليابان: النيران تلتهم 900 هكتار من الغابات في إهيمي وأوكاياما

أخبار اليابان

أوكاياما/ماتسوياما، محافظة إهيمي - (جيجي برس)-- أسفرت حرائق الغابات التي اندلعت يوم الأحد في محافظتي إهيمي وأوكاياما، غرب اليابان، عن تدمير أكثر من 900 هكتار من الأراضي حتى الآن.

في مدينة إيماباري بمحافظة إهيمي، بلغت مساحة الأراضي المحترقة 417 هكتارًا حتى الساعة الثانية من ظهر الأربعاء، في حين اجتاحت النيران 559 هكتارًا في مدينة أوكاياما.

وبسبب حجم الكارثة، قررت حكومة محافظة إهيمي اعتبار إيماباري ومدينة سايجو المجاورة مؤهلتين للحصول على المساعدات بموجب قانون الإغاثة من الكوارث.

وقد صدرت أوامر إخلاء لـ 7494 شخصًا من 3848 أسرة في إيماباري، بينما شملت الأوامر في أوكاياما ومدينة تامانو المجاورة 2,133 شخصًا من 1091 أسرة.

يُذكر أن جبل كاساماتسو، الذي طالته النيران في إهيمي، شهد حريق غابات مماثل في عام 2008. وعلّق أحد السكان المحليين، وهو رجل في السبعينيات من عمره، قائلاً: ”الدمار هذه المرة أكبر بكثير مما حدث قبل 17 عامًا“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)