الياباني ماساكي كاشيوارا يفوز بجائزة «آبيل» في الرياضيات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الأكاديمية النرويجية للعلوم والآداب يوم الأربعاء أن جائزة آبيل لعام 2024، والتي تُمنح تكريمًا لعلماء الرياضيات ذوي الإنجازات الاستثنائية، ستُمنح للعالم الياباني ماساكي كاشيوارا، ليصبح بذلك أول ياباني يفوز بهذه الجائزة المرموقة.

وذكرت الأكاديمية في بيانها أن كاشيوارا، البالغ من العمر 78 عامًا، وهو أستاذ مميز في معهد أبحاث العلوم الرياضية بجامعة كيوتو، قد حصد الجائزة تقديرًا لإسهاماته الجوهرية في التحليل الجبري ونظرية التمثيل، لا سيما تطوير نظرية D-module واكتشاف القواعد البلورية، وهما من الإنجازات التي أحدثت تأثيرًا عميقًا في عالم الرياضيات.

وأضافت الأكاديمية: ”لقد أثبت نظريات مذهلة بأساليب لم يكن أحد يتخيلها. كان صاحب رؤية رياضية حقيقية، وقد شكلت أعماله مصدر إلهام للعديد من الباحثين حول العالم“.

وتُعد جائزة آبيل، التي تُقارن أحيانًا بجائزة نوبل في الرياضيات، من أرفع الجوائز العلمية في هذا المجال، إذ ترافقها جائزة مالية بقيمة 7.5 مليون كرونة نرويجية (ما يعادل نحو 700 ألف دولار أمريكي). ومن المقرر أن يُقام حفل تسليم الجائزة في العاصمة النرويجية أوسلو يوم 20 مايو/ أيار.

ويُعرف كاشيوارا بكونه رائدًا في تطوير الرياضيات الحديثة، حيث لعب دورًا أساسيًا في بناء نظرية D-module، وهي مفهوم محوري في التحليل الجبري ساهم في تعزيز الفهم الرياضي للمعادلات التفاضلية الجزئية، مما جعله أحد الشخصيات البارزة في هذا المجال.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)