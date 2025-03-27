【فيديو】حدث استثنائي في أوساكا إكسبو: اليابان تعرض صخرة ضخمة من المريخ لأول مرة!

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تم يوم الأربعاء نقل إحدى أكبر الصخور المريخية المكتشفة في العالم من المعهد الوطني لأبحاث القطب الشمالي في طوكيو، استعدادًا لعرضها في معرض إكسبو 2025 المقرر إقامته في أوساكا، غرب اليابان. وستُعرض الصخرة في الجناح الحكومي الياباني خلال الحدث، الذي سينطلق في منتصف أبريل/نيسان على جزيرة يوميشيما الاصطناعية في خليج أوساكا. ومن المقرر أن تصل الصخرة إلى موقع المعرض صباح الخميس، حيث ستُعرض أمام الجمهور كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاهتمام بأبحاث الفضاء واستكشاف الكواكب.

تم اكتشاف هذه الصخرة خلال بعثة أبحاث القطب الجنوبي اليابانية عام 2000، وهي تُعد واحدة من أضخم النيازك المريخية المعروفة، إذ يبلغ عرضها 29 سنتيمترًا، وطولها 16 سنتيمترًا، وارتفاعها 17.5 سنتيمترًا. وتكمن أهميتها العلمية في احتوائها على معدنٍ يشير إلى أن سطح المريخ كان يحتوي على الماء في الماضي، مما يعزز الدراسات حول إمكانية وجود حياة سابقة على الكوكب الأحمر.

ويُنتظر أن يكون عرض هذه الصخرة محط أنظار الزوار وعلماء الفضاء خلال معرض إكسبو 2025، في ظل الاهتمام المتزايد بمشاريع استكشاف الفضاء واستعمار المريخ في المستقبل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)