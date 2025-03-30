دراسة يابانية: التدخين السلبي يهدد الحمل بزيادة خطر انفصال المشيمة

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طوكيو - (جيجي برس)-- وفقًا لدراسة أجراها فريق من جامعة توهوكو اليابانية، فإن التعرض للتدخين السلبي أثناء الحمل يزيد من مخاطر انفصال المشيمة بنحو 2.3 مرة، وهي حالة تُفصل فيها جزء من المشيمة عن جدار الرحم قبل الولادة.

وأشار الفريق إلى أن المخاطر تزداد بنحو 2.2 مرة بالنسبة للأمهات المدخنات. وفي كلا الحالتين، تزداد المخاطر مع زيادة وتيرة التدخين أو التعرض له.

يُقال إن انفصال المشيمة يحدث بنسبة تتراوح بين 0.4% و1.0% من النساء الحوامل، ويمكن أن يؤثر بشكل قاتل على صحة الأم والجنين. ومن العوامل الأخرى التي يُعتقد أنها تسبب انفصال المشيمة: اضطراب ارتفاع ضغط الدم لدى الأم، التقدم في عمر الأم، والصدمات في البطن، لكن الرابط السببي الدقيق لا يزال غير معروف.

قامت المجموعة البحثية، بقيادة هيروتاكا هامادا، وهو محاضر في مستشفى جامعة توهوكو، بتحليل بيانات من مسح وطني حول صحة الأطفال وبيئاتهم لدراسة العلاقة بين انفصال المشيمة والتدخين والتدخين السلبي لدى حوالي 82 ألف امرأة حامل.

ووجدت الدراسة أن النساء الحوامل المعرضات للتدخين السلبي من أربعة إلى سبعة أيام في الأسبوع ولمدة ساعة على الأقل يوميًا كن أكثر عرضة للإصابة بانفصال المشيمة بمقدار 2.34 مرة مقارنة بمن لم يتعرضن لذلك. كما كانت المخاطر أعلى بمقدار 2.21 مرة بين النساء الحوامل اللواتي يدخنَّ ما لا يقل عن 11 سيجارة يوميًا مقارنة بغير المدخنات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)