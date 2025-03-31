شارع إينوي في القصر الإمبراطوري يفتح أبوابه للزوار في موسم الربيع

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طوكيو - (جيجي برس)-- افتتح شارع إينوي في القصر الإمبراطوري بطوكيو أبوابه أمام الجمهور يوم السبت، ليتيح للزوار فرصة الاستمتاع بجمال أزهار الساكورا في موسم الربيع لهذا العام. ويعد هذا الحدث تقليدًا سنويًا، حيث يتم فتح الشارع مرتين في العام، بالتزامن مع تفتح أزهار الكرز في الربيع وتغير ألوان أوراق الشجر في الخريف.

بدأت هذه العادة في عام 2014 احتفالًا بعيد ميلاد الإمبراطور الياباني السابق أكيهيتو الثمانين، وهو والد الإمبراطور الحالي ناروهيتو ويحمل حاليًا لقب الإمبراطور الفخري. وعلى طول 750 مترًا، تصطف نحو 100 شجرة ساكورا من أنواع مختلفة، من بينها سومي-يوشينو وساتوزاكورا، ليشكل الشارع ممرًا طبيعيًا ساحرًا يمكن للزوار الدخول إليه عبر بوابة ساكاشيتا والخروج من بوابة إينوي.

وفي ظل الإقبال الكبير، دعت وكالة القصر الإمبراطوري الزوار إلى المرور عبر الشارع دون التوقف لفترات طويلة، كما حثّت من يشعرون بتوعك صحي على الامتناع عن الزيارة. وسيتاح للجمهور الاستمتاع بجمال الطبيعة في هذا الممر الإمبراطوري يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3:30 مساءً، حتى تاريخ 6 أبريل/نيسان.