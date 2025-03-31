فضيحة صحية تهز ”سوكيا“… إغلاق شبه كامل لفروعها في اليابان!

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت سلسلة مطاعم سوكيا الشهيرة بتقديم وجبة غيو-دون (لحم البقر على الأرز)، يوم السبت، أنها ستغلق مؤقتًا معظم فروعها في اليابان بدءًا من يوم الاثنين، وذلك عقب اكتشاف صرصار داخل أحد منتجاتها، في واقعة مشابهة لحادث صحي سابق.

وتدير الشركة حوالي 1,970 فرعًا في أنحاء اليابان، وستُغلق معظمها—باستثناء بعض الفروع داخل مراكز التسوق—من الساعة 9 صباحًا يوم الاثنين حتى 9 صباحًا يوم الجمعة، لاتخاذ تدابير صحية تهدف إلى منع دخول الحشرات والحيوانات إلى المطاعم.

وكانت سوكيا قد تلقت، يوم الجمعة، بلاغًا من أحد العملاء يفيد بوجود صرصار داخل وجبة طلبها من فرع أكيشيما بطوكيو. وعلى الفور، قامت الشركة بجمع المنتج وتعويض الزبون، كما أوقفت عمل الفرع اعتبارًا من الساعة 5 مساءً في نفس اليوم.

وفي بيان صدر يوم السبت، أكدت الشركة أنها تتعامل مع المشكلة ”بجدية بالغة“، خاصة أنها تأتي بعد حادث مشابه وقع في وقت سابق من هذا العام. وأضافت: ”نعتذر بشدة عن التسبب في إزعاج وقلق كبيرين“.