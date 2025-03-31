أزهار الساكورا تصل إلى ذروة تفتحها مبكرًا في طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن شجرة الساكورا النموذجية التي تراقبها في طوكيو قد وصلت إلى التفتح الكامل يوم الأحد، لتسبق موعدها المعتاد بيوم واحد، وتتفوق على العام الماضي بخمسة أيام.

وتقع الشجرة من نوع سومي-يوشينو في ضريح ياسوكوني بحي تشيودا وسط العاصمة اليابانية، حيث تعتمد الوكالة على نسبة تفتح البراعم في تحديد مرحلة الإزهار الكامل، والتي تتجاوز 80٪ من إجمالي البراعم.

ولم يقتصر التفتح المبكر على طوكيو فحسب، بل شهدت مدينتا واكاياما وماتسوياما في غرب اليابان المشهد نفسه، حيث دخلت أشجار الساكورا النموذجية هناك أيضًا مرحلة الإزهار الكامل في اليوم ذاته.