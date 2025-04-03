【فيديو】طوكيو تكتسي بالوردي أسرع من المتوقع… الساكورا تزهر مبكرًا!

أخبار اليابان

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية يوم 30 مارس/ آذار أن شجرة الساكورا النموذجية التي تراقبها في طوكيو قد وصلت إلى التفتح الكامل، متقدمةً بيوم واحد عن الموعد المعتاد، وبخمسة أيام عن العام الماضي.

تقع الشجرة، وهي من نوع سومي-يوشينو، في ضريح ياسوكوني بحي تشيودا في وسط العاصمة اليابانية، حيث تعتمد الوكالة على نسبة تفتح البراعم في تحديد مرحلة الإزهار الكامل، والتي يجب أن تتجاوز 80٪ من إجمالي البراعم.

يُعزى التفتح المبكر لهذا العام إلى درجات الحرارة المرتفعة نسبيًا التي شهدتها اليابان في الأسابيع الأخيرة، حيث سجلت العاصمة معدلات حرارة أعلى من المتوسط الموسمي، مما أدى إلى تسريع دورة إزهار الساكورا. ومن المتوقع أن تستمر المشاهد الخلابة لهذه الأزهار في جذب السكان والسياح إلى الحدائق والمعالم الشهيرة في جميع أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)