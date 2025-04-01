أزمة صامتة: نصف الأسر المحتاجة في اليابان تعجز عن شراء الحفاضات!

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طوكيو، 31 مارس (جيجي برس) - وفقًا لاستطلاع أجرته منظمة ”Save the Children Japan“ (انقذوا أطفال اليابان) الدولية غير الحكومية، فإن 49.2% من الأسر المحتاجة التي لديها رضع قد واجهت عدم القدرة على شراء الحفاضات الورقية لأسباب اقتصادية.

كما عانى 39.6% من عدم القدرة على شراء حليب الأطفال الصناعي.

وفقًا للاستطلاع الذي أُجري عبر الإنترنت بين يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب من العام الماضي، قال 74.6% من المشاركين إنهم قاموا بتغيير الحفاضات بشكل أقل تكرارًا عندما لم يتمكنوا من شرائها، بينما أدى عدم القدرة على شراء الحليب المجفف إلى قيام 41.1% بإطعام الأطفال بحليب مخفف، و27.9% باستخدام كمية أقل منه.

عندما طُلب منهم تقديم رأي واحد أو أكثر حول المزايا الاجتماعية للأسر المحتاجة، قال 12.5% إنهم يرغبون في استخدام النظام لكنه صعب الاستخدام، بينما قال نفس النسبة إنهم لم يتمكنوا من معرفة كيفية استخدامه.

وقال مسؤول في المنظمة: ”عندما تفكر في كيفية تأثير ذلك على نظافة وصحة الرضع، يصبح من الضروري اتخاذ تدابير عاجلة، بما في ذلك توزيع الحفاضات الورقية وغيرها من المستلزمات وتعزيز نظام الاستشارات“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)