تكاليف المعيشة تزداد صعوبة… ارتفاع أسعار آلاف السلع الغذائية في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعلنت شركة ”تيكوكو داتابانك“ المحدودة يوم الإثنين أن كبرى شركات تصنيع الأغذية والمشروبات تخطط لرفع أسعار 4225 منتجًا في اليابان خلال شهر أبريل/ نيسان.

ووفقًا لاستطلاع شركة الأبحاث الخاصة، سيرتفع عدد عناصر الأغذية والمشروبات الخاضعة لزيادات الأسعار على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي، ليتجاوز 4000 سلعة لأول مرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال مسؤول في ”تيكوكو داتابانك“: ”إن ارتفاع الأجور وتكاليف الخدمات اللوجستية يزيد من الضغط التصاعدي على الأسعار“، متوقعًا زيادة أسعار حوالي 20 ألف سلعة إجمالًا هذا العام، بارتفاع حاد من 12520 في العام السابق.

من بين 195 شركة، ستزيد جميع الشركات الرائدة في إنتاج البيرة والمشروبات الشبيهة بالبيرة أسعارها لأول مرة منذ عام ونصف. سترفع شركة ”أساهي برويريز“ المحدودة أسعار الشحن لبيرة ”سوبر دراي“ و225 منتجًا آخر، بينما سترفع شركة ”سانتوري سبيريتس“ المحدودة سعر مشروب ”كينموغي“ الشبيه بالبيرة سعة 350 مليلترًا إلى حوالي 196 ينًا من حوالي 184 ينًا للبيع في المتاجر الصغيرة.

كما ستؤثر منتجات اللحوم مثل الهامبرغر والنقانق التي تنتجها شركتا ”بريما ميت باكرز“ المحدودة و”ماروداي فود“ على ميزانيات الأسر، وكذلك الزيوت الصالحة للأكل، بما في ذلك زيت الكانولا ”نيشين“ سعة 1 لتر من شركة ”نيشين أويليو غروب“ المحدودة، والذي سيرتفع سعر بيعه بنسبة حوالي 11%.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)