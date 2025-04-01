جهود الإطفاء تؤتي ثمارها… احتواء حريق الغابات في غرب اليابان

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إيهيمي - (جيجي برس)-- أعلن شيغيكي توكوناغا، عمدة مدينة إيماباري، الواقعة في محافظة إيهيمي غرب اليابان، يوم الاثنين، احتواء حريق الغابات الذي اجتاح أجزاءً من المدينة.

ورفعت حكومة المدينة أمر الإخلاء المتبقي لـ 611 شخصًا في 333 منزلًا.

وقال توكوناغا في مؤتمر صحفي: ”تلقيت تقريرًا من رئيس إدارة الإطفاء في المدينة يفيد بزوال خطر انتشار الحريق“.

اندلع الحريق في جبال منطقة ناغاساوا حوالي الساعة الرابعة عصرًا يوم 23 مارس/ آذار، مما أدى إلى إصدار أوامر إخلاء لما يصل إلى 7500 شخص في حوالي 3800 منزل في وقت واحد. وقد التهم الحريق ما مجموعه 442 هكتارًا في إيماباري ومدينة سايجو المجاورة.

احترق 22 مبنى، وحملت الرياح القوية ألسنة اللهب إلى مبانٍ سكنية ومستودعات بعيدة عن الغابات الجبلية. وأصيب اثنان من رجال الإطفاء المتطوعين أثناء عملهما على إخماد الحريق.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)