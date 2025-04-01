افتتاح ثاني مركز لحضانة الأطفال في اليابان في طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت سان-إيكوكاي، وهي مؤسسة رعاية اجتماعية مقرها طوكيو، يوم الاثنين عن إطلاق مشروع ”سلة الأطفال“ لحماية حياة المواليد الجدد، وذلك في مستشفاها الواقع بمنطقة سوميدا في العاصمة.

اعتبارًا من الساعة الواحدة ظهرًا من اليوم نفسه، أصبح بإمكان الأمهات تسليم أطفالهن حديثي الولادة بسرية تامة، دون الحاجة للكشف عن هويتهن، وذلك للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعة أسابيع. وسيكون هذا متاحًا على مدار الساعة في مكان مخصص داخل مستشفى سان-إيكوكاي بمنطقة كينشيشو، ليصبح ثاني منشأة من نوعها في اليابان، بعد تلك التي تم إنشاؤها في مستشفى جيكي بمدينة كوماموتو في مايو/ أيار 2007.

وأوضحت سان-إيكوكاي أنه بمجرد استقبال الطفل، سيتم إرسال مسؤول من المستشفى إلى المكان المخصص في غضون دقيقة واحدة، مع التأكيد على البحث عن آباء حاضنين بالتعاون مع مراكز توجيه الأطفال.

كما يتيح المشروع للأمهات الولادة بسرية تامة، حيث يُسمح فقط لعدد محدود من موظفي المستشفى بمعرفة هويتهن.

وفي مؤتمر صحفي عقد في المقر الرئيسي لحكومة مدينة طوكيو، صرّح هيتوشي كاتو، رئيس مستشفى سان-إيكوكاي، قائلًا: ”لا تزال حوادث مأساوية مثل هجر المواليد وإساءة معاملة الأطفال المميتة مستمرة“. وأضاف: ”سأبذل قصارى جهدي لخلق مجتمع لا تكون هناك حاجة فيه لمثل هذا المشروع“.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)