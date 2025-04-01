مؤشر نيكي يتراجع إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر وسط مخاوف من الركود التضخمي

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طوكيو - (جيجي برس)-- شهدت أسهم طوكيو تراجعًا حادًا يوم الاثنين، وسط مخاوف متزايدة من أن سياسة التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تؤدي إلى ركود تضخمي.

انخفض مؤشر نيكي 225 للأسهم بمقدار 1,502.77 نقطة، أي بنسبة 4.04%، عن يوم الجمعة ليغلق عند 35,617.56 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 9 أغسطس/ آب من العام الماضي. وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا منخفضًا بمقدار 98.52 نقطة، أي بنسبة 3.57%، عند 2,658.73 نقطة، وهو مستوى غير مسبوق منذ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي السنة المالية 2024، التي تنتهي في ذلك اليوم، انخفض مؤشر نيكي بمقدار 4,751.88 نقطة، أي بنسبة 11.77%، بينما خسر مؤشر توبكس 109.89 نقطة، أي بنسبة 3.97%.

انخفضت جميع أسهم مؤشر نيكي، البالغ عددها 225 سهمًا، باستثناء سهم واحد يوم الاثنين، بعد تراجع الأسهم الأمريكية يوم الجمعة وسط مخاوف اقتصادية غذتها بيانات، بما في ذلك مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر فبراير/ شباط، والذي أشار إلى استمرار التضخم.

وتأثر سوق طوكيو بشكل خاص بأسهم شركات أشباه الموصلات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)