لجنة فوجي الإعلامية تقرّ بحادثة اعتداء جنسي تورّط فيها ناكاي

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طوكيو -(جيجي برس)-- كشفت لجنة مستقلة، شكلتها شركة فوجي ميديا القابضة وشبكة فوجي التلفزيونية التابعة لها، عن تورط نجم التلفزيون السابق ماساهيرو ناكاي في اعتداء جنسي على إحدى موظفات القناة آنذاك.

وأشارت اللجنة، في تقريرها الصادر يوم الاثنين، إلى أن الحادثة تمثل ”انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان“، مؤكدةً أنها وقعت في سياق ”امتداد“ للأنشطة التجارية للقناة، نظرًا لكون ناكاي ”شريكًا تجاريًا مهمًا“ للمؤسسة.

وانتقد التقرير تعامل إدارة فوجي تي في مع الفضيحة، واصفًا إياه بـ”الإهمال البالغ“، وحمّل جميع أعضاء مجلس الإدارة المسؤولية، بما في ذلك الرئيس التنفيذي آنذاك، كويتشي ميناتو.

كما وجهت اللجنة انتقادات حادة للإدارة بسبب افتقارها للوعي الكافي بشأن دعم الضحايا، مشيرةً إلى أنها ”لم تقم بدورها كجهة إدارية مسؤولة“.

وأوضحت اللجنة أن بعض الإجراءات التي اتخذتها القناة لصالح ناكاي، مثل تقديم أموال المواساة للضحية نيابة عنه، قد تُفسَّر على أنها ”إلحاق أضرار ثانوية بها“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)