خبراء عالميون يطالبون باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الحرب النووية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أصدر خبراء من اليابان وخارجها يوم الاثنين مقترحًا لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الحرب النووية، وذلك قبل مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي المقرر عقده العام المقبل.

وأكدت المجموعة الدولية للشخصيات البارزة من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية، التي ناقشت سبل تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية في اجتماعها الأخير الذي استمر يومين في طوكيو ابتداءً من يوم الأحد، أن العالم يتحمل مسؤولية جعل مدينة ناغازاكي، الواقعة جنوب غرب اليابان، آخر مدينة تتعرض للقصف النووي.

وصرح رئيس المجموعة، تاكاشي شيرايشي، والأستاذ الفخري في جامعة محافظة كوماموتو، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: ”قد يكون لاستخدام الأسلحة النووية عواقب مدمرة“.

وحذر المقترح من أن المخاطر المرتبطة بالأسلحة النووية بلغت أعلى مستوياتها منذ عقود، وأن خطر اندلاع حرب تقليدية قد يؤدي إلى استخدام الأسلحة النووية يزداد خطورة.

وقد حددت بوضوح خمسة مبادئ لتجنب الحرب النووية ــ عدم إدخال أي تغييرات على الوضع الراهن لأراضي الدول، الالتزام الدائم بالقانون الدولي، الاعتراف بالمسؤولية الخاصة التي تتحملها القوى النووية، دعم التعددية، والحد من الاعتماد على الطاقة النووية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)