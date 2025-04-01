جريمة غامضة في اليابان… اعتقال رجل بعد العثور على جثة فتاة في خزانة منزله

أخبار اليابان

ناغويا - (جيجي برس)-- ألقت شرطة محافظة آيتشي اليابانية القبض على شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، وذلك بعد العثور على جثة فتاة داخل خزانة في منزله الواقع في وسط اليابان.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن المشتبه به ماساكي إيغوتشي، وهو من سكان مدينة إيتشينوميا، اعترف بارتكاب الجريمة.

ويُعتقد أن الضحية طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا تدرس في إحدى المدارس الثانوية في طوكيو. وكانت والدتها قد أبلغت إدارة شرطة العاصمة طوكيو عن اختفائها يوم السبت.

وبحسب التقارير، فقد غادرت الفتاة منزلها يوم الجمعة بعدما أخبرت والدتها بأنها ستزور صديقًا في محافظة آيتشي، وهو شخص تعرفت عليه من خلال إحدى الألعاب عبر الإنترنت.

وذكرت شرطة محافظة آيتشي أن الجثة كانت ملفوفة بالكامل بقطعة قماش، وعُثر عليها مصابة بعدة طعنات في الرقبة والكتف. وتم اكتشاف الجثة مساء الاثنين، عندما توجهت الشرطة إلى منزل إيغوتشي بعد الاشتباه في وجود الفتاة هناك.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)