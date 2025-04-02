ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة تطور صواريخ دقيقة التوجيه لتعزيز القدرات الدفاعية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الدفاع اليابانية يوم الثلاثاء أن شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة ستتولى تطوير صواريخ موجهة بدقة بعيدة المدى كجزء من خطة البلاد لامتلاك قدرة دفاعية بعيدة المدى.

وقّعت الوزارة عقدًا بقيمة 32,311.4 مليون ين ( حوالي 215.41 مليون دولار أمريكي) لتطوير صواريخ جديدة من نوع سطح-سفينة وسطح-سطح، والتي يمكن استخدامها للهجوم من خارج مدى العدو.

ستشكل الصواريخ جزءًا من قدرات الهجوم المضاد التي تهدف اليابان إلى امتلاكها بموجب استراتيجية الأمن القومي المعدلة في نهاية عام 2022. وتخطط الحكومة لاستكمال تطوير الصواريخ بحلول السنة المالية 2032.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)